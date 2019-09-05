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Сеть кинотеатров Multiplex в прямом эфире на своих страницах в социальных сетях презентовали новый логотип, позиционирование и слоган. С южной точки Украины, из Одессы, где команда сегодня открывает новый кинотеатр в ТРЦ Ривьера, организовали телемост с громким информационным поводом - презентацией нового слогана, позиционирования и логотипа.

Ранее логотип сети выглядел так:

Сейчас он ассоциируется с экраном, который напоминает геометрию стакана в формате 3D с названием Multiplex. Также изменились корпоративные цвета сети - теперь к основному белому и красному добавились нежно-розовый, сиреневый, нежно-голубой, светло-салатовый и светло-желтый.

Презентовали изменения CEO Multiplex Виталий Писаренко и “Папа бренда” Андрей Федорив.

“Мы представили нашу новую коммуникационную платформу, разработанную совместно с ведущим агентством Fedoriv. Это не только новый логотип и визуальная составляющая, но и слоган, который является одновременно нашим обещанием клиентам и призывом к ним: “Дивись ширше”. Смотри шире на себя, на жизнь, на кинотеатр. Не бойся открывать новые грани в давно знакомом. На этой философии мы будем строить компанию” - поделился на своей странице СЕО Multiplex Виталий Писаренко.

Как все проходило, смотрите прямо сейчас :