На нефтеперерабатывающем заводе в Лос-Анджелесе вспыхнул масштабный пожар – видео
Пожар на заводе Chevron (Фото:The Informant / @theinformant_x)

В американском округе Лос-Анджелес на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв, после которого вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают CBS News и Los Angeles Times.

Взрыв произошел около 21:30 2 октября (07:30 3 октября по Киеву). Полиция и пожарные прибыли на нефтеперерабатывающий завод Chevron в Эль-Сегундо, который расположен в 22 км от Лос-Анджелеса, после многочисленных сообщений о взрыве.

Несмотря на то что сейчас угрозы населению или приказов об эвакуации нет, чиновники Манхэттен-Бич призвали жителей держать двери и окна закрытыми.

По словам очевидцев, они слышали звук сильного взрыва и видели яркое пламя.

"Я думал, что нас забросали ядерной бомбой или что-то такое", – рассказал журналистам 34-летний Марк Роджерс.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что его офис в режиме реального времени координирует свои действия с местными и государственными органами власти, чтобы защитить местную общину и обеспечить безопасность.

По данным на сайте нефтеперерабатывающего завода, он занимает площадь около 40,4 га и имеет приблизительно 1770 км трубопроводов, занимается переработкой бензина, реактивного и дизельного топлива. По приблизительным подсчетам, на нефтеперерабатывающем заводе работают 1500 сотрудников, хотя о пострадавших не сообщалось.

  • В августе Лос-Анджелес охватили масштабные лесные пожары, тогда эвакуировали тысячи людей.
