На нефтеперерабатывающем заводе в Лос-Анджелесе вспыхнул масштабный пожар – видео

Пожар на заводе Chevron (Фото:The Informant / @theinformant_x)

В американском округе Лос-Анджелес на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв, после которого вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают CBS News и Los Angeles Times.

Взрыв произошел около 21:30 2 октября (07:30 3 октября по Киеву). Полиция и пожарные прибыли на нефтеперерабатывающий завод Chevron в Эль-Сегундо, который расположен в 22 км от Лос-Анджелеса, после многочисленных сообщений о взрыве.

Несмотря на то что сейчас угрозы населению или приказов об эвакуации нет, чиновники Манхэттен-Бич призвали жителей держать двери и окна закрытыми.

По словам очевидцев, они слышали звук сильного взрыва и видели яркое пламя.

"Я думал, что нас забросали ядерной бомбой или что-то такое", – рассказал журналистам 34-летний Марк Роджерс.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что его офис в режиме реального времени координирует свои действия с местными и государственными органами власти, чтобы защитить местную общину и обеспечить безопасность.

По данным на сайте нефтеперерабатывающего завода, он занимает площадь около 40,4 га и имеет приблизительно 1770 км трубопроводов, занимается переработкой бензина, реактивного и дизельного топлива. По приблизительным подсчетам, на нефтеперерабатывающем заводе работают 1500 сотрудников, хотя о пострадавших не сообщалось.

❗️🇺🇲 – Крупный взрыв и пожар на НПЗ Chevron в Эль-Сегундо, Калифорния



Массивный взрыв только что потряс нефтеперерабатывающий завод Chevron в Эль-Сегундо, штат Калифорния, к югу от международного аэропорта Лос-Анджелеса (LAX), вызвав крупномасштабный пожар, который виден на многие километры.



Чрезвычайная ситуация.. pic.twitter.com/jEt1OM9WIQ - 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) 3 октября 2025 г

На нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Эль-Сегундо (Лос-Анджелес) вспыхнул крупный пожар.

-В отчетах описывается оранжевое пламя и густой дым, поднимающийся с места происшествия.

-Местные жители сообщили, что слышали громкий звук, похожий на взрыв.

-Пожарные бригады были направлены около 21:35 по местному времени,.. pic.twitter.com/4Lz6eWICQx - Араш (@arash_Cosmo) 3 октября 2025 г

❗️⚠️🇺🇲 – Взрыв на НПЗ Chevron El Segundo



Камеры ALERTCalifornia Калифорнийского университета Сан-Диего запечатлели начальный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Chevron El Segundo, недалеко от Лос-Анджелеса, вечером 2 октября 2025 года.



Взрыв спровоцировал большой пожар.. pic.twitter.com/VAYtCb9XiS - 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) 3 октября 2025 г

Массивный взрыв только что потряс нефтеперерабатывающий завод Chevron в Эль-Сегундо, штат Калифорния, к югу от международного аэропорта Лос-Анджелеса (LAX), вызвав крупномасштабный пожар, который виден на многие километры. pic.twitter.com/fsJUF1KL9B - ミ★ 𝘛𝘳𝘶𝘵𝘩𝘚𝘦𝘦𝘬𝘦𝘳𝘊𝘺𝘯𝘥𝘦𝘦™ ★彡 (@Mynewlife65) 3 октября 2025 г