На нафтопереробному заводі в Лос-Анджелесі спалахнула масштабна пожежа – відео
Пожежа на заводі Chevron (Фото:The Informant / @theinformant_x)

В американському окрузі Лос-Анджелес на нафтопереробному заводі стався вибух, після якого спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють CBS News та Los Angeles Times.

Вибух стався близько 21:30 2 жовтня (07:30 3 жовтня за Києвом). Поліція та пожежники прибули на нафтопереробний завод Chevron в Ель-Сегундо, який розташований за 22 км від Лос-Анджелеса, після численних повідомлень про вибух.

Попри те що наразі загрози населенню чи наказів про евакуацію немає, чиновники Мангеттен-Біч закликали мешканців тримати двері та вікна зачиненими.

За словами очевидців, вони чули звук сильного вибуху та бачили яскраве полум'я.

"Я думав, що нас закидали ядерною бомбою чи щось таке", – розповів журналістам 34-річний Марк Роджерс.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що його офіс у режимі реального часу координує свої дії з місцевими та державними органами влади, щоб захистити місцеву громаду та гарантувати безпеку.

За даними на сайті нафтопереробного заводу, він займає площу близько 40,4 га і має майже 1770 км трубопроводів, займається переробленням бензину, реактивного та дизельного пального. За приблизними підрахунками, на нафтопереробному заводі працюють 1500 співробітників, хоча про постраждалих не повідомлялося.

  • У серпні Лос-Анджелес охопили масштабні лісові пожежі, тоді евакуювали тисячі людей.
