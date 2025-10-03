На нафтопереробному заводі в Лос-Анджелесі спалахнула масштабна пожежа – відео
В американському окрузі Лос-Анджелес на нафтопереробному заводі стався вибух, після якого спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють CBS News та Los Angeles Times.
Вибух стався близько 21:30 2 жовтня (07:30 3 жовтня за Києвом). Поліція та пожежники прибули на нафтопереробний завод Chevron в Ель-Сегундо, який розташований за 22 км від Лос-Анджелеса, після численних повідомлень про вибух.
Попри те що наразі загрози населенню чи наказів про евакуацію немає, чиновники Мангеттен-Біч закликали мешканців тримати двері та вікна зачиненими.
За словами очевидців, вони чули звук сильного вибуху та бачили яскраве полум'я.
"Я думав, що нас закидали ядерною бомбою чи щось таке", – розповів журналістам 34-річний Марк Роджерс.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що його офіс у режимі реального часу координує свої дії з місцевими та державними органами влади, щоб захистити місцеву громаду та гарантувати безпеку.
За даними на сайті нафтопереробного заводу, він займає площу близько 40,4 га і має майже 1770 км трубопроводів, займається переробленням бензину, реактивного та дизельного пального. За приблизними підрахунками, на нафтопереробному заводі працюють 1500 співробітників, хоча про постраждалих не повідомлялося.
Fire Chevron El Segundo CA 10/3/2025 #Chevron #elsegundo pic.twitter.com/F9aV7bxkqx— Chiwit (@ChiwitMc) October 3, 2025
❗️🇺🇲 – Major Explosion and Fire at Chevron Refinery in El Segundo, CA— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 3, 2025
A massive explosion has just rocked the Chevron oil refinery in El Segundo, California—just south of Los Angeles International Airport (LAX)—triggering a large-scale fire that's visible for miles.
Emergency… pic.twitter.com/jEt1OM9WIQ
A large fire has broken out at the Chevron refinery in El Segundo, Los Angeles.— Arash (@arash_Cosmo) October 3, 2025
•Reports describe orange flames and thick smoke rising from the site.
•Local residents reported hearing a loud explosion-like sound.
•Fire crews were dispatched at around 9:35 p.m. local time,… pic.twitter.com/4Lz6eWICQx
❗️⚠️🇺🇲 – Explosion at Chevron El Segundo Refinery— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 3, 2025
University of California San Diego's ALERTCalifornia cameras captured the initial explosion at the Chevron El Segundo Oil Refinery, just outside Los Angeles, on the evening of October 2, 2025.
The blast triggered a large fire… pic.twitter.com/VAYtCb9XiS
A massive explosion has just rocked the Chevron oil refinery in El Segundo, California—just south of Los Angeles International Airport (LAX)—triggering a large-scale fire that's visible for miles. pic.twitter.com/fsJUF1KL9B— ミ★ 𝘛𝘳𝘶𝘵𝘩𝘚𝘦𝘦𝘬𝘦𝘳𝘊𝘺𝘯𝘥𝘦𝘦™ ★彡 (@Mynewlife65) October 3, 2025
- У серпні Лос-Анджелес охопили масштабні лісові пожежі, тоді евакуювали тисячі людей.
