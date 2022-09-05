"Народные Байрактары", на которые собирал деньги фонд Притулы, уже в Украине

Гендиректор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар подтвердил, что подаренные три беспилотника Bayraktar TB2, на покупку которых собирал деньги фонд Сергея Притулы, уже находятся в Украине.

"Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине", – сказал Байрактар корреспонденту агентства Укринформ на международной выставке оборонной промышленности в польском Кельце.

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По словам гендиректора Baykar, турецкая компания тоже хотела присоединиться к акции по сбору средств на беспилотники, поэтому было принято решение не брать деньги, а согласовать с организаторами, что собранные средства будут потрачены на гуманитарные проекты.

Байрактар добавил, что в октябре Baykar бесплатно поставит в Украину еще один Bayraktar TB2, на который собирали деньги в Польше.

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Роман Бриль

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