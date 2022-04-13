Немецкая коалиция согласилась предоставить Украине тяжелое вооружение
Немецкая коалиция договорилась начать поставки тяжелого вооружения в Украину, сообщил в среду представитель по вопросам оборонной политики Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер.
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"Германия теперь будет быстро снабжать Украиной тяжелой техникой. Я рад, что нам во фракции Свободной демократической партии удалось убедить партнеров коалиции", – написал он в Twitter.
"Конечно, еще нужно принять решение и реализовать его. Но где есть воля, там найдется и выход", – добавил Фабер.
Он подчеркнул, что логистически это будет непростая задача, но "мы наконец-то начинаем".
Оппозиционный сейчас блок ХДС/ХСС считает, что Германия должна была принять это решение гораздо раньше.
"Если бы мы начали подготовку раньше, мы бы сейчас находились на том этапе, когда это было бы возможно", – цитирует "Немецкая волна" представителя фракции консерваторов Юргена Хардта.
"Германия не должна быть страной, которая всегда тормозит", – сказал он. Напротив, Германия должна стать "страной, играющей решающую роль в продвижении такого решения в Европе", отметил политик.
- 7 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что война в Украине вступила в ту фазу, когда для победы нужна качественно другая помощь вооружением . По его словам, ранее Украина просила оружие советского образца, чтобы его можно было сразу бросить в бой, но его мало, оно чаще всего находится в плохом состоянии и требует дефицитных боеприпасов.
- 11 апреля стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall готов поставлять танки Украине. Речь идет к 50 танкам Leopard 1 из старых запасов армий других стран. Украина также хотела приобрести в Германии до 100 бронетранспортеров типа Marder .