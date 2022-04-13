Немецкая коалиция согласилась предоставить Украине тяжелое вооружение

Немецкий танк Leopard 1 (Фото: Википедия)

Немецкая коалиция договорилась начать поставки тяжелого вооружения в Украину, сообщил в среду представитель по вопросам оборонной политики Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Германия теперь будет быстро снабжать Украиной тяжелой техникой. Я рад, что нам во фракции Свободной демократической партии удалось убедить партнеров коалиции", – написал он в Twitter.

"Конечно, еще нужно принять решение и реализовать его. Но где есть воля, там найдется и выход", – добавил Фабер.

Он подчеркнул, что логистически это будет непростая задача, но "мы наконец-то начинаем".

Оппозиционный сейчас блок ХДС/ХСС считает, что Германия должна была принять это решение гораздо раньше.

"Если бы мы начали подготовку раньше, мы бы сейчас находились на том этапе, когда это было бы возможно", – цитирует "Немецкая волна" представителя фракции консерваторов Юргена Хардта.

"Германия не должна быть страной, которая всегда тормозит", – сказал он. Напротив, Германия должна стать "страной, играющей решающую роль в продвижении такого решения в Европе", отметил политик.