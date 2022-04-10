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Нет никакой стабилизации. Россия накапливает силы – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 23:38
Нет никакой стабилизации. Россия накапливает силы – Минобороны - Фото
Анна Маляр (скриншот видео Украина 24, YouTube)

В Украине сейчас нет ни одного затишья или стабилизации, российская армия и дальше пытается выполнить план минимум – захватить восток Украины

Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, люди ждут какие-то новости каждый день, но определенные военные операции занимают дни и иногда недели.

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"И то, что сейчас кажется якобы определенной стабилизацией, на самом деле это не так. Сейчас враг накапливает свои силы, никакого затишья нет, никакой стабилизации нет. Просто по состоянию на сегодняшний день российская армия пытается выполнить свой план минимум – восток Украины. Если дальше по оперативной ситуации они будут менять свои планы, так мы должны понимать, что все равно их конечной целью является вся Украина", – сказала Маляр.

  • Российские оккупанты пытаются завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. В частности, перегруппируют войска, наращивают системы управления и материально-технического обеспечения войск, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 10 апреля.

  • Очередная фаза полномасштабного российского вторжения началась еще пять суток назад, сообщил 10 апреля советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

Уляна Букатюк
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война минобороны Маляр
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