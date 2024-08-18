Покровское направление. За воскресенье 33 боя, обезврежен 231 оккупант – карта

Еще Силы обороны уничтожили танк, две артиллерийские системы, 120-мм миномет, четыре беспилотника и девять единиц автотранспорта россиян

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В воскресенье на Покровском направлении Силы обороны отразили 24 атаки, длится девять боестолкновений. В общей сложности обезврежен 231 оккупант, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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По данным военных, с начала суток на Покровском направлении шли 33 боя.

Речь идет о столкновениях в районах населенных пунктов Гродовка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиново, Миролюбовка, Николаевка, Новогродовка, Птичье, Заветное и Михайловка.

Защитники отбили 24 атаки, еще девять продолжаются, отметили в Генштабе.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Тот же отрезок фронта на карте Deepstate (обведенное красным)

За воскресенье на направлении Силы обороны обезвредили 231 оккупантов, уничтожили танк, две артиллерийские системы, 120-мм миномет, четыре беспилотника и девять единиц автотранспорта, а к тому же повредили бронетранспортер МТ-ЛБ, две артиллерийские системы, 120-мм миномет и пять машин, подытоживают в сообщении.

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15 августа глава Покровской администрации сообщил, что захватчики находятся в чуть более 10 километрах от города.

Россияне бьют по гражданской инфраструктуре и жилой застройке – ситуация будет только ухудшаться, поэтому местных жителей призывают эвакуироваться и опубликовали соответствующие номера.

18 августа министр по вопросам реинтеграции Верещук сообщила, что на Покровском направлении ситуация остается тяжелой, жителей населенных пунктов вблизи линии фронта призывают эвакуироваться – прежде всего это касается жителей Покровска, Мирнограда, Селидового.

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