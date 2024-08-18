Покровское направление. За воскресенье 33 боя, обезврежен 231 оккупант – карта
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В воскресенье на Покровском направлении Силы обороны отразили 24 атаки, длится девять боестолкновений. В общей сложности обезврежен 231 оккупант, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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По данным военных, с начала суток на Покровском направлении шли 33 боя.

Речь идет о столкновениях в районах населенных пунктов Гродовка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиново, Миролюбовка, Николаевка, Новогродовка, Птичье, Заветное и Михайловка.

Защитники отбили 24 атаки, еще девять продолжаются, отметили в Генштабе.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Тот же отрезок фронта на карте Deepstate (обведенное красным)
Тот же отрезок фронта на карте Deepstate (обведенное красным)

За воскресенье на направлении Силы обороны обезвредили 231 оккупантов, уничтожили танк, две артиллерийские системы, 120-мм миномет, четыре беспилотника и девять единиц автотранспорта, а к тому же повредили бронетранспортер МТ-ЛБ, две артиллерийские системы, 120-мм миномет и пять машин, подытоживают в сообщении.

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