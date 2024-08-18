Покровський напрямок. За неділю 33 бої, знешкоджений 231 окупант – мапа

Ще Сили оборони знищили танк, дві артилерійські системи, 120-мм міномет, чотири безпілотники та дев’ять одиниць автотранспорту росіян

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У неділю на Покровському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки, триває дев'ять боєзіткнень. Загалом знешкоджено 231 окупант, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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За даними військових, від початку доби на Покровському напрямку точилися 33 бої.

Йдеться про зіткнення у районах населених пунктів Гродівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродівка, Птиче, Завітне та Михайлівка.

Захисники відбили 24 атаки, ще дев'ять продовжуються, зауважили у Генштабі.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Той самий відтинок фронту на мапі Deepstate (обведене червоним)

За неділю на напрямку Сили оборони знешкодили 231 окупанта, знищили танк, дві артилерійські системи, 120-мм міномет, чотири безпілотники та дев’ять одиниць автотранспорту, а до того ж пошкодили бронетранспортер МТ-ЛБ, дві артилерійські системи, 120-мм міномет та п’ять автівок, підсумовують у повідомленні.

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15 серпня голова Покровської адміністрації повідомив, що загарбники перебувають за трошки більш ніж 10 кілометрів від міста.

Росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі та житловій забудові – ситуація тільки погіршуватиметься, тому місцевих жителів закликають евакуюватися та опублікували відповідні номери.

18 серпня міністерка з питань реінтеграції Верещук повідомила, що на Покровському напрямку ситуація залишається важкою, жителів населених пунктів поблизу лінії фронту закликають евакуюватися – насамперед це стосується мешканців Покровська, Мирнограда, Селидового.

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