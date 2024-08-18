Покровський напрямок. За неділю 33 бої, знешкоджений 231 окупант – мапа
Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У неділю на Покровському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки, триває дев'ять боєзіткнень. Загалом знешкоджено 231 окупант, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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За даними військових, від початку доби на Покровському напрямку точилися 33 бої.

Йдеться про зіткнення у районах населених пунктів Гродівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродівка, Птиче, Завітне та Михайлівка.

Захисники відбили 24 атаки, ще дев'ять продовжуються, зауважили у Генштабі.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Той самий відтинок фронту на мапі Deepstate (обведене червоним)
Той самий відтинок фронту на мапі Deepstate (обведене червоним)

За неділю на напрямку Сили оборони знешкодили 231 окупанта, знищили танк, дві артилерійські системи, 120-мм міномет, чотири безпілотники та дев’ять одиниць автотранспорту, а до того ж пошкодили бронетранспортер МТ-ЛБ, дві артилерійські системи, 120-мм міномет та п’ять автівок, підсумовують у повідомленні.

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