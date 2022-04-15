Посольства Франции и Италии возвращаются в Киев

Министерства иностранных дел Италии и Франции заявили о возвращении посольств из Львова в Киев, сообщает агентство "Andalou".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В частности, МИД Италии сообщил, что страна привержена вопросу внедрения санкций против России и поддержке дипломатических усилий по прекращению войны. Посольство Италии в Украине переедет в Киев сразу после Пасхи, которая будет отмечаться 17 апреля.

В то же время МИД Франции пообещал вернуть посольство страны в украинскую столицу "в ближайшее время", а также углубить поддержку Францией Украины во всех областях противодействия войне.

Италия перенесла свое посольство во Львов 1 марта, через неделю после того, как российские войска вторглись в Украину.

Франция перенесла свое посольство во Львов почти сразу – 24 февраля.

Валерия Давыдова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.