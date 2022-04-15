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Посольства Франции и Италии возвращаются в Киев

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 14:27
Посольства Франции и Италии возвращаются в Киев - Фото
Киев, фото - Depositphotos.com

Министерства иностранных дел Италии и Франции заявили о возвращении посольств из Львова в Киев, сообщает агентство "Andalou".

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В частности, МИД Италии сообщил, что страна привержена вопросу внедрения санкций против России и поддержке дипломатических усилий по прекращению войны. Посольство Италии в Украине переедет в Киев сразу после Пасхи, которая будет отмечаться 17 апреля.

В то же время МИД Франции пообещал вернуть посольство страны в украинскую столицу "в ближайшее время", а также углубить поддержку Францией Украины во всех областях противодействия войне.

  • Италия перенесла свое посольство во Львов 1 марта, через неделю после того, как российские войска вторглись в Украину.
  • Франция перенесла свое посольство во Львов почти сразу – 24 февраля.
Валерия Давыдова
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Львов война киев франция италия
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