Президент Еврокомиссии допустила сбивание российских самолетов в небе НАТО
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила сбивание российских самолетов, нарушающих воздушное пространство стран НАТО. Об этом она сказала в интервью CNN.
Руководительницу Еврокомиссии попросили отреагировать на заявление президент США Дональда Трампа о том, что НАТО должно самостоятельно сбивать российские самолеты, нарушающие их пространство.
"Мое мнение – что мы должны защищать каждый квадратный сантиметр нашей территории. И это означает, что если есть вторжение в наше воздушное пространство, тогда – конечно же, после очень понятного предупреждения – вариант со сбиванием такого истребителя – "на столе"", – ответила президент Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен отметила, что она как должностное лицо не представляет НАТО, поэтому это ее личное мнение по этому вопросу.
- 23 сентября Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявивший, что только после данных разведки об уровне угрозы, которую они могут представлять, в реальном времени НАТО будет принимать решение, сбивать ли российские самолеты и дроны.
- 23 сентября, Государственный секретарь США Марко Рубио исключил возможность сбивания российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, если только те не совершают агрессивных действий.
Комментарии (0)