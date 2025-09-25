Президент Еврокомиссии допустила сбивание российских самолетов в небе НАТО

Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA Ronald Wittek)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила сбивание российских самолетов, нарушающих воздушное пространство стран НАТО. Об этом она сказала в интервью CNN.

Руководительницу Еврокомиссии попросили отреагировать на заявление президент США Дональда Трампа о том, что НАТО должно самостоятельно сбивать российские самолеты, нарушающие их пространство.

"Мое мнение – что мы должны защищать каждый квадратный сантиметр нашей территории. И это означает, что если есть вторжение в наше воздушное пространство, тогда – конечно же, после очень понятного предупреждения – вариант со сбиванием такого истребителя – "на столе"", – ответила президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что она как должностное лицо не представляет НАТО, поэтому это ее личное мнение по этому вопросу.