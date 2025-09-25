Президентка Єврокомісії допустила збиття російських літаків у небі НАТО

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA Ronald Wittek)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила збиття російських літаків, що порушують повітряний простір країн НАТО. Про це вона сказала в інтерв’ю CNN.

Очільницю Єврокомісії попросили відреагувати на заяву президента США Дональда Трампа, про те, що НАТО має самостійно збивати російські літаки, що порушують їхній простір.

"Моя думка – що ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр нашої території. І це означає, що якщо є вторгнення у наш повітряний простір, тоді – звісно ж, після дуже зрозумілого попередження – варіант зі збиттям такого винищувача – "на столі", – відповіла президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн зауважила, що вона як посадова особа не представляє НАТО, тож це її особиста думка з цього питання.