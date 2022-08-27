При посредничестве Красного Креста удалось вернуть тела 541 украинского защитника

Через международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной России и вернуть тела 541 погибшего украинского защитника. Об этом сообщил уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, передает пресс-служба Кабинета министров.

Он уточнил, что из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 – защитники Азовстали. Также возвращены погибшие из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений.

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Котенко подчеркнул, что наибольшая сложность при возврате погибших – это коммуникация с врагом.

"Мы передаем российской стороне локации, где есть наши погибшие. Они должны их забирать, и тогда проводим обмены. Но не всегда Россия хочет идти в зону боевых действий, хотя объявляется режим тишины. Даже бывает сложно договориться, чтобы на временно оккупированных территориях забрали тела наших ребят. Из-за огромных потерь личного состава россияне не справляются со своими погибшими", – рассказал Котенко.

На постоянной основе возвратом тел украинских защитников занимается Минреинтеграции. После создания Офиса уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах в конце мая этот процесс ускорился.

9 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери сил обороны по состоянию на начало августа уменьшились примерно втрое от пикового показателя в мае-июле.

22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в войне с Россией погибли почти 9000 украинских военнослужащих.

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Роман Брыль

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