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При посредничестве Красного Креста удалось вернуть тела 541 украинского защитника

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 23:23
При посредничестве Красного Креста удалось вернуть тела 541 украинского защитника - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Через международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной России и вернуть тела 541 погибшего украинского защитника. Об этом сообщил уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, передает пресс-служба Кабинета министров.  

Он уточнил, что из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 – защитники Азовстали. Также возвращены погибшие из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений. 

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Котенко подчеркнул, что наибольшая сложность при возврате погибших – это коммуникация с врагом.  

"Мы передаем российской стороне локации, где есть наши погибшие. Они должны их забирать, и тогда проводим обмены. Но не всегда Россия хочет идти в зону боевых действий, хотя объявляется режим тишины. Даже бывает сложно договориться, чтобы на временно оккупированных территориях забрали тела наших ребят. Из-за огромных потерь личного состава россияне не справляются со своими погибшими", – рассказал Котенко. 

На постоянной основе возвратом тел украинских защитников занимается Минреинтеграции. После создания Офиса уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах в конце мая этот процесс ускорился.  

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Роман Брыль
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Олег Котенко ВСУ погибшие пропавшие без вести потери красный крест
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