"Противника в городе нет". Спикер ВСУ рассказал о ситуации в Часовом Яру

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российские войска на подступах к Временному Яру (Донецкая область), противника в городе нет. Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в воскресенье в эфире единого телемарафона.

"Часов Яр держится. Враг давит на Бахмутском направлении и, в частности, на Часов Яр. Но ситуация полностью контролируемая Силами обороны. Противника в городе нет", — сказал он.

Он добавил, что россияне пытаются атаковать город штурмовыми группами под прикрытием беспилотников и артиллерии.

"В последнее время очень докучает авиация", — сказал Волошин.

Британская разведка считает, что атаки на Часов Яр в основном повторяют тактику россиян в Авдеевке.

В своей сводке в воскресенье она указывает на слова Волошина о том, что российские самолеты ежедневно сбрасывают на Часов Яр по 20-30 бомб. Вероятно, для этого используются российские самолеты Су-25, действующие вблизи линии столкновения, а также действующие на отдалении Су-34, используя крылатые бомбы, пишет британская разведка.

"Это согласованная воздушная бомбардировка, которая повторяет тактику Авдеевской кампании. Город Часов Яр хорошо защищен и расположен на возвышенности. Российские сухопутные войска достигли лишь медленного прогресса в этом районе", — говорится в сводке.

