"Противника в місті немає". Речник ЗСУ розказав про ситуацію в Часовому Яру

Сили оборони України продовжують стримувати російські війська на підступах до Часового Яру (Донецька область), противника у місті немає. Про це сказав речник оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у неділю в ефірі єдиного телемарафону.

"Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку і, зокрема, на Часів Яр. Але ситуація повністю контрольована Силами оборони. Противника в місті немає", – сказав він.

Він додав, що росіяни намагаються атакувати місто штурмовими групами під прикриттям безпілотників та артилерії.

"Останнім часом дуже дошкуляє авіація", – сказав Волошин.

Британська розвідка вважає, що атаки на Часів Яр в основному повторюють тактику росіян в Авдіївці.

У своєму зведенні в неділю вона вказує на слова Волошина про те, що російські літаки щодня скидають на Часів Яр по 20-30 бомб. Ймовірно, їх скидають російські літаки Су-25, що діють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, що діють на відстані, використовуючи крилаті бомби, пише британська розвідка.

"Це узгоджене повітряне бомбардування, яке повторює тактику Авдіївської кампанії. Місто Часів Яр добре захищене і розташоване на височині. Російські сухопутні війська досягли лише повільного прогресу у цьому районі", – йдеться у зведенні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 April 2024.



