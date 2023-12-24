"Работаем в штатном режиме". Умеров – об отношениях между Зеленским и Залужным
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что военно-политическое руководство Украины работает в штатном режиме. Об этом он сказал в интервью Суспільному, отвечая на вопрос об отношениях между верховным главнокомандующим, президентом Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным.
"Почти каждую неделю у нас селекторы, Ставки – работаем пока в рабочем режиме. Если будут вопросы, я – тот человек, который выйдет и это доложит. На данный отрезок времени мы работаем в штатном режиме", — сказал министр.
Он добавил, что не сторонник политизации военной компоненты.
"Это, во-первых, неправильно, во-вторых – мы выполняем задачи, и в этом плане на личности я тоже бы не переходил. [...] Если какие-то вопросы возникнут, будем их решать. Пока на повестке дня был фокус на отражение вражеских атак по всем направлениям, где у нас сейчас идет столкновение", — сказал он.
- В ноябре 2023 года журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного, но советник главы Офиса президента Подоляк сказал LIGA.net, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи.
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук тоже сказал, что конфликта между Зеленским и Залужным нет, а слухи об этом распространяет российская пропаганда.
- В то же время депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая обвиняет Залужного в военных проблемах.
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