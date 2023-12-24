"Працюємо в штатному режимі". Умєров – про відносини між Зеленським і Залужним

Фото: пресслужба Офісу президента

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що військово-політичне керівництво України працює в штатному режимі. Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному, відповідаючи на запитання про відносини між верховним головнокомандувачем, президентом Володимиром Зеленським і головкомом Валерієм Залужним.

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"Майже кожен тиждень у нас є селектори, Ставки — працюємо поки в робочому режимі. Якщо будуть питання, я — та людина, яка вийде і це доповість. На даний відрізок часу ми працюємо в штатному режимі", – сказав міністр.

Він додав, що не прихильник політизації військової компоненти.

"Це, по-перше, неправильно, по-друге — ми виконуємо завдання, і в цьому плані на особистості я теж би не переходив. [...] Якщо будь-які питання виникнуть, будемо їх вирішувати. Поки на порядку денному був фокус на відбиття ворожих атак на всіх напрямках, де у нас зараз йде зіткнення", – сказав він.

У листопаді 2023 року журнал The Economist написав про нібито "жахливі" взаємини Зеленського та Залужного, але радник голови Офісу президента Подоляк сказав LIGA.net, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також сказав, що конфлікту між Зеленським та Залужним немає, а чутки про це роздмухує Росія.

Водночас депутатка від Слуги народу Мар'яна Безугла постійно звинувачує Залужного у військових проблемах.

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