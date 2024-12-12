"Решающий момент войны". Европа пообещала продолжать помощь Украине – заявление

Шесть стран и ЕС обещают усилить военную, экономическую и финансовую помощь Украине, в частности, благодаря мобилизации дополнительного финансирования

Фото: МИД

Шесть европейских стран и Евросоюз будут продолжать поддерживать Украину в войне, заявили главы дипломатических ведомств в совместной декларации.

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В Берлине состоялись переговоры министров иностранных дел Германии, Испании, Италии, Польши, Великобритании, Франции, Украины и главы евродипломатии Каей Каллас.

Согласно тексту декларации, чиновники встретились в "решающий момент в агрессивной войне России против Украины".

"Цели всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины и устойчивой безопасности для Европы нераздельны. Украина должна победить. Вот почему после более чем 1000 дней незаконной войны России против Украины мы остаемся непоколебимыми в нашей солидарности. Мы продолжим поддерживать Украину в ее праве на самооборону от российской агрессии", – подчеркнули в заявлении.

Стороны обещают усилить военную, экономическую и финансовую помощь Украине, в частности, благодаря мобилизации дополнительного европейского финансирования.

Кроме этого ЕС и эти страны поддерживают предоставление Украине "крепких гарантий безопасности", в частности, предусматривающих надежное и долгосрочное предоставление военной и финансовой поддержки.

Традиционно, чиновники "решительнее" осуждают эскалацию со стороны России путем атак против украинских городов и критической гражданской инфраструктуры, развертывания войск Северной Кореи и использования баллистических ракет средней дальности для нападения на Украину.

Среди прочего подписанты подтвердили поддержку "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира" для Украины согласно международному праву, с уважением к суверенитету и территориальной целостности страны.

Стороны подтвердили приверженность Формуле мира президента Владимира Зеленского как "надежный путь к справедливому и устойчивому миру".

Чиновники подчеркнули: "Переговоры о мире в Украине не могут быть без участия украинцев и без европейцев на их стороне".

Также стороны обещают и дальше ограничивать наращивание военных способностей РФ – анонсируют "дополнительное давление" на источники доходов Кремля, в том числе от энергетики.