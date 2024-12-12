"Вирішальний момент війни". Європа пообіцяла продовжувати допомогу Україні – заява

Шість країн та ЄС обіцяють посилити військову, економічну та фінансову допомогу Україні, зокрема завдяки мобілізації додаткового фінансування

Фото: МЗС

Шість європейських країн та Євросоюз продовжуватимуть підтримувати Україну у війні, заявили очільники дипломатичних відомств у спільній декларації.

У Берліні відбулися переговори міністрів закордонних справ Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Великої Британії, Франції, України та очільниці євродипломатії Каї Каллас.

Згідно з текстом декларації, посадовці зустрілися у "вирішальний момент в агресивній війні Росії проти України".

"Цілі всеосяжного, справедливого та сталого миру для України та стійкої безпеки для Європи нероздільні. Україна має перемогти. Ось чому після понад 1000 днів незаконної війни Росії проти України ми залишаємося непохитними в нашій солідарності. Ми продовжимо підтримувати Україну в її праві на самооборону від російської агресії", – наголосили у заяві.

Сторони обіцяють посилити військову, економічну та фінансову допомогу Україні, зокрема завдяки мобілізації додаткового європейського фінансування.

Окрім цього ЄС та ці країни підтримують надання Україні "міцних безпекових гарантій", що, зокрема, передбачають надійне та довгострокове надання військової та фінансової підтримки.

Традиційно, посадовці "найрішучіше" засуджують ескалацію з боку Росії шляхом атак проти українських міст та критичної цивільної інфраструктури, розгортання військ Північної Кореї та використання балістичних ракет середньої дальності для нападу на Україну.

Серед іншого, підписанти підтвердили підтримку "всеосяжного, справедливого та сталого миру" для України згідно з міжнародним правом, з повагою до суверенітету та територіальної цілісності країни.

Сторони підтвердили відданість Формулі миру президента Володимира Зеленського як "надійному шляху до справедливого та сталого миру".

Чиновники наголосили: "Переговорів про мир в Україні не може бути без участі українців та без європейців на їхньому боці".

Також сторони обіцяють й надалі обмежувати нарощування військових спроможностей РФ – анонсують "додатковий тиск" на джерела доходів Кремля, зокрема від енергетики.