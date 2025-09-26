Российская армия вслед за ВСУ создает штурмовые войска – Сырский

На встрече с медиа глава Генштаба рассказал о том, что РФ следует тактике ВСУ, создавая отдельную структуру командования для штурмовых войск

Александр Сырский (Фото: Facebook главкома ВСУ)

Российская армия повторяет практику Вооруженных Сил Украины в создании Штурмовых войск. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с представителями медиа, передает корреспондентка LIGA.net.

"Противник и здесь идет нашим путем. У них тоже создана отдельная структура командования подобных штурмовых войск. Она есть в составе их пункта управления, который проводит операцию на нашей территории", – сказал он.

Главком ВСУ объяснил разницу между Штурмовыми и уже существующими Десантно-штурмовыми войсками.

"Десантно-штурмовые войска – это, так сказать, элитная пехота. Это части, которые могут ввести наступление, обороняться, проводить глубокие рейдовые действия. И, как правило, их используют на наиболее важных участках фронта, где сильный противник сосредотачивает наибольшие свои усилия", – отметил Сырский.

Тогда как штурмовые части – это подразделения быстрого реагирования. Главная их черта – то, что они мобильны и не привязаны к какому-то конкретному участку фронта, как ДШВ, подчеркнул разницу главком ВСУ.

По словам Сырского, что десантники, что штурмовики несут в наступлении примерно одинаковые потери. Однако они существенно ниже, чем у противника.

"Почему нельзя их [ДШВ и Штурмовые войска] смешивать? Потому что они выполняют разные задачи. В силу специфики выполнения задач эти части [Штурмовые войска] постоянно находятся под моим контролем, под контролем Генерального штаба", – подчеркнул главком.

Сырский отметил, что Штурмовые войска завоевали свою славу на самых тяжелых участках фронта, а об их популярности свидетельствует то, что каждый комбриг или командир корпуса просит на помощь штурмовые подразделения, особенно там, где действительно происходят активные боевые действия.

Самой сильной чертой Штурмовых войск Сырский назвал то, что большинство командиров пришли туда из рядовых солдат, сержантов и они, как правило, действуют вместе со своими подразделениями. Иногда и сами ходят на штурмы.

Впервые штурмовые подразделения ВСУ использовали в наступательной операции в Курской области. Речь идет о 33-м и 225-м штурмовых батальонах. Их успешность подтверждена соотношением потерь противника и ВСУ, где у РФ потери в разы больше украинских.

Впоследствии на Покровском направлении очень эффективно показал себя и 425-й штурмовой батальон.