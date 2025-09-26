Російська армія слідом за ЗСУ створює штурмові війська – головком ЗСУ

На зустрічі з медіа Сирський розповів про те, що РФ наслідує прикладу ЗСУ, створюючи окрему структуру командування для штурмових військ

Олександр Сирський (Фото: Facebook головкома ЗСУ)

Російська армія повторює практику Збройних Сил України у створенні Штурмових військ. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з представниками медіа, передає кореспондентка LIGA.net.

"Противник і тут іде нашим шляхом. У них теж створена окрема структура командування подібних штурмових військ. Вона є в складі їхнього пункту управління, який проводить операцію на нашій території", – сказав він.

Головком ЗСУ пояснив різницю між Штурмовими і вже наявними Десантно-штурмовими військами.

"Десантно-штурмові війська – це, так би мовити, елітна піхота. Це частини, які можуть ввести наступ, оборонятися, проводити глибокі рейдові дії. І, як правило, їх використовують на найбільш важливих ділянках фронту, де сильний противник зосереджує найбільші свої зусилля", – зазначив Сирський.

Тоді як штурмові частини – це підрозділи швидкого реагування. Головна їхня риса – те, що вони мобільні й не прив'язані до якоїсь конкретної ділянки фронту, як ДШВ, наголосив на різниці головком ЗСУ.

За словами Сирського, що десантники, що штурмовики зазнають у наступі приблизно однакових втрат. Однак вони суттєво нижче, ніж у противника.

"Чому не можна їх [ДШВ і Штурмові війська] змішувати? Тому що вони виконують різні завдання. В силу специфіки виконання завдань ці частини [Штурмові війська] постійно знаходяться під моїм контролем, під контролем Генерального штабу", – наголосив головком.

Сирський зазначив, що Штурмові війська завоювали свою славу на найважчих ділянках фронту, а про їхню популярність свідчить те, що кожен комбриг або командир корпусу просить на допомогу штурмові підрозділи, особливо там, де справді відбуваються активні бойові дії.

Найсильнішою рисою Штурмових військ Сирський назвав те, що більшість командирів прийшли туди з рядових солдатів, сержантів, і вони, як правило, діють разом зі своїми підрозділами. Інколи й самі ходять на штурми.

Вперше штурмові підрозділи ЗСУ використали у наступальній операції на Курщині. Йдеться про 33 і 225 штурмові батальйони. Їхню успішність підтверджено співвідношенням втрат противника і ЗСУ, де у РФ втрати в рази більші за українські.

Згодом на Покровському напрямку дуже ефективно показав себе і 425 штурмовий батальйон.