Штурмові війська формуватимуть на кшталт Сил безпілотних систем – джерело з Генштабу

Ілюстративне фото: Depositphotos

Формування структури майбутніх штурмових військ буде подібним до Сил безпілотних систем, повідомив для тексту LIGA.net співрозмовник у Генеральному штабі ЗСУ.

За його словами, під час створення СБС спочатку призначили командування та сформували кістяк із підрозділів БпЛА.

Згодом же, додав співрозмовник, до цього роду військ також увійшли підрозділи Лінії дронів та деякі з'єднання безпілотників з інших родів військ.

Тим часом кістяком штурмових військ, як розповіли троє співбесідників LIGA.net у командуванні та дотичних до Сил оборони, стане 225 окремий штурмовий полк, який раніше був у складі Сухопутних військ.

Також майбутній рід військ поглине окремі штурмові підрозділи, які зараз підпорядковані Сухопутним військам, і декілька підрозділів Сил територіальної оборони, які мають відповідні спроможності, додали співрозмовники.