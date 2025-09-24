Штурмовые войска будут формировать по типу Сил беспилотных систем – источник из Генштаба

При создании СБС сначала назначили командование и сформировали костяк, а уже потом присоединили другие подразделения, напомнил собеседник

Иллюстративное фото: Depositphotos

Формирование структуры будущих штурмовых войск будет подобно Силам беспилотных систем, сообщил для текста LIGA.net собеседник в Генеральном штабе ВСУ.

По его словам, во время создание СБС сначала назначили командование и сформировали костяк из подразделений БпЛА.

Впоследствии же, добавил собеседник, в этот род войск также вошли подразделения Линии дронов и некоторые беспилотные соединения из других родов войск.

Между тем костяком штурмовых войск, как рассказали трое собеседников LIGA.net в командовании и связанные с Силами обороны, станет 225 отдельный штурмовой полк, который ранее был в составе Сухопутных войск.

Также будущий род войск поглотит отдельные штурмовые подразделения, которые сейчас подчинены Сухопутным войскам, и несколько подразделений Сил территориальной обороны, которые имеют соответствующие возможности, добавили собеседники.