Штурмовые войска будут формировать по типу Сил беспилотных систем – источник из Генштаба
Формирование структуры будущих штурмовых войск будет подобно Силам беспилотных систем, сообщил для текста LIGA.net собеседник в Генеральном штабе ВСУ.
По его словам, во время создание СБС сначала назначили командование и сформировали костяк из подразделений БпЛА.
Впоследствии же, добавил собеседник, в этот род войск также вошли подразделения Линии дронов и некоторые беспилотные соединения из других родов войск.
Между тем костяком штурмовых войск, как рассказали трое собеседников LIGA.net в командовании и связанные с Силами обороны, станет 225 отдельный штурмовой полк, который ранее был в составе Сухопутных войск.
Также будущий род войск поглотит отдельные штурмовые подразделения, которые сейчас подчинены Сухопутным войскам, и несколько подразделений Сил территориальной обороны, которые имеют соответствующие возможности, добавили собеседники.
- Создание штурмовых войск параллельно с десантно-штурмовыми войсками – это не дублирование структуры. В них абсолютно все разное, рассказали в Генштабе в комментарии LIGA.net.
- В ГШ и командовании заявили LIGA.net, что идея создания штурмовых войск принадлежит главкому ВСУ Сырскому.
