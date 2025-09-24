Сырский инициировал создание штурмовых войск

Александр Сырский (Фото: Facebook)

Идея создания штурмовых войск принадлежит главнокомандующему Вооруженных Сил Александру Сырскому. Об этом рассказали в Генштабе и командовании для разбора LIGA.net "Форма частной армии". Зачем Сырский создает штурмовые войска, если уже есть ДШВ".

Спикер Генерального штаба Андрей Ковалев пояснил, что во время войны естественно сформировались новые штурмовые подразделения из мотивированных, профессиональных и опытных штурмовиков. Эти подразделения легли в основу идеи создания отдельного рода войск – штурмовых войск.

Сам Сырский неоднократно подчеркивал во время встреч с журналистами, что его цель – создать боеспособные резервы.

По его словам, новые штурмовые подразделения должны сочетать оборонительные действия с активной обороной и наступательными операциями.

"То есть там, где возможно, мы наносим удары по врагу, проводим контратаки. Наступаем, где видим слабые места в обороне противника", – говорил Сырский.

Первые штурмовые подразделения сформировали в начале Курской операции, после чего их постепенно масштабировали. Сейчас такие подразделения входят в структуру Сухопутных войск, но, по словам собеседников LIGA.net подчиненные непосредственно главнокомандующему.

Начальник управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько рассказал, что при формировании управления командой начали формировать "этот организм".

"Большинство батальонов – создано с нуля, или это те батальоны, которые были вообще "пустыми" и висели в разных бригадах. Мы их забирали и наполняли", – рассказал Манько.