Сирський ініціював створення штурмових військ

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Ідея створення штурмових військ належить головнокомандувачу Збройних Сил Олександру Сирському. Про це розповіли в Генштабі та командуванні для розбору LIGA.net "Форма приватної армії". Навіщо Сирський створює штурмові війська, якщо вже є ДШВ".

Речник Генерального штабу Андрій Ковальов пояснив, що під час війни природно сформувалися нові штурмові підрозділи з мотивованих, професійних і досвідчених штурмовиків. Ці підрозділи лягли в основу ідеї створення окремого роду військ – штурмових військ.

Сам Сирський неодноразово підкреслював під час зустрічей із журналістами, що його мета – створити боєздатні резерви.

За його словами, нові штурмові підрозділи повинні поєднувати оборонні дії з активною обороною та наступальними операціями.

"Тобто там, де можливо, ми завдаємо ударів по ворогу, проводимо контратаки. Наступаємо, де бачимо слабкі місця в обороні противника", – казав Сирський.

Перші штурмові підрозділи сформували на початку Курської операції, після чого їх поступово масштабували. Зараз такі підрозділи входять до структури Сухопутних військ, але, за словами співрозмовників LIGA.net, підпорядковані безпосередньо головнокомандувачу.

Начальник управління штурмових військ ЗСУ Валентин Манько розповів, що під час формування управління командою почали формувати "цей організм".

"Більшість батальйонів створена з нуля, або це ті батальйони, які були взагалі "пустими" й висіли в різних бригадах. Ми їх забирали та наповнювали", – розповів Манько.