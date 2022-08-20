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Россия привлекает беларуских специалистов для восстановления военных самолетов – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 21:22
Россия привлекает беларуских специалистов для восстановления военных самолетов – ГУР - Фото
Уничтоженный ВСУ самолет ВКС России (фото – Twitter, Necromancer666)

Министерство обороны Беларуси и правительство РФ подписали срочные контракты по осуществлению ремонтно-восстановительных работ авиационной техники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.   

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В частности, работники 558 авиационного ремонтного завода (Барановичи) периодически осуществляют командировки в составе "выездных групп" для проведения работ по восстановлению и вводу в эксплуатацию авиационной техники на 121 авиационном ремонтном заводе (территория авиабазы Кубинка). 

В основном работы выполняются на самолетах типа МиГ-29 и его модификациях.  

По имеющейся информации, специалисты вооруженных сил Беларуси проводят работы по снятию с хранения и консервации военных самолетов для дальнейшего применения их в войне против Украины. 

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Роман Брыль
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