Россия ударила ракетой по Одессе: убила человека, ранила еще восьмерых – видео

17 мая, в 15:15, Россия ударила по Одессе ракетой, в результате чего погиб человек

Одесса (Фото: Accor)

Днем 17 мая российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего погиб человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

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Россия атаковала город в 15:15. Известно об одном погибшем человеке.

"Количество раненых увеличилось до восьми человек. Пятеро из них в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, другим – помощь была оказана на месте", – написал он.

На месте удара работают все соответствующие службы, оказывают людям помощь.

Сегодня враг также ударил УАБами по Харькову, в результате чего погибли два человека, еще 19 получили ранения.

8 мая 2024 года издание Defense Express сообщило, что Россия начала производить и применять в Украине модернизированную версию ракет Х-101 с двойной боевой частью.

10 мая LIGA.net узнала, что Россия ежемесячно способна производить в среднем 40 баллистических ракет "Искандер".

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