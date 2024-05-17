Россия ударила ракетой по Одессе: убила человека, ранила еще восьмерых – видео
Днем 17 мая российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего погиб человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Россия атаковала город в 15:15. Известно об одном погибшем человеке.
"Количество раненых увеличилось до восьми человек. Пятеро из них в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, другим – помощь была оказана на месте", – написал он.
На месте удара работают все соответствующие службы, оказывают людям помощь.
Сегодня враг также ударил УАБами по Харькову, в результате чего погибли два человека, еще 19 получили ранения.
- 8 мая 2024 года издание Defense Express сообщило, что Россия начала производить и применять в Украине модернизированную версию ракет Х-101 с двойной боевой частью.
- 10 мая LIGA.net узнала, что Россия ежемесячно способна производить в среднем 40 баллистических ракет "Искандер".
Читайте также: Обстреливали Украину ракетами: разведка идентифицировала россиян и их командование