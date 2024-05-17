Росія вдарила ракетою по Одесі: вбила людину, поранила ще вісьмох – відео

17 травня, о 15:15, Росія вдарила по Одесі ракетою, внаслідок чого загинула людина

Одеса (Фото: Accor)

Вдень 17 травня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинула людина. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Росія атакувала місто о 15:15. Відомо про одну загиблу людину.

"Кількість поранених збільшилася до восьми осіб. Пʼятеро з них у стані середнього ступеня важкості перебувають у лікарні, іншим – допомога була надана на місці", – написав він.

На місці удару працюють всі відповідні служби, надають людям допомогу.

Сьогодні ворог також вдарив КАБами по Харкову, внаслідок чого загинули дві людини, ще 19 дістали поранення.

8 травня 2024 року видання Defense Express повідомило, що Росія почала виробляти та застосовувати в Україні модернізовану версію ракет Х-101 з подвійною бойовою частиною.

10 травня LIGA.net дізналася, що Росія щомісяця здатна виробляти в середньому 40 балістичних ракет "Іскандер".

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