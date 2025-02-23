Россияне могли расстрелять украинских пленных на Курском направлении – Лубинец

Российский захватчик (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне могли расстрелять беззащитных украинских военнопленных на Курском направлении, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Соответствующая видеозапись распространяется в социальных сетях. Один из украинских бойцов сообщил, что на кадрах защитники из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"На кадрах видно, как российский оккупант сознательно стреляет в голову украинскому военнопленному", – акцентировал Лубинец.

Чиновник обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Людей, имеющих любую информацию о факте этого преступления, просят сообщать на "горячую линию" уполномоченного по номеру: 0 800 50 17 20.

По состоянию на 18 декабря 2024 года было подтверждено 177 казней россиянами украинских военных, больше всего из них произошло в 2024 году.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщила, что с конца августа 2024 года зафиксировала 79 случаев казни украинских военнопленных в 24 отдельных инцидентах.

17 февраля Лубинец сообщил, что российские захватчики, вероятно, снова расстреляли безоружных украинских военнопленных.