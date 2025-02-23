Росіяни могли розстріляти українських полонених на Курському напрямку – Лубінець

Російський загарбник (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни могли розстріляти беззахисних українських військовополонених на Курському напрямку, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Відповідний відеозапис шириться у соціальних мережах. Один з українських бійців повідомив, що на кадрах захисники з 82 окремої десантно-штурмової бригади.

"На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому", – акцентував Лубінець.

Посадовець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Людей, що мають будь-яку інформацію щодо факту цього злочину, просять повідомляти на "гарячу лінію" уповноваженого за номером: 0 800 50 17 20.

Станом на 18 грудня 2024 року було підтверджено 177 страт росіянами українських військових, найбільше з них сталося у 2024 році.

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні повідомила, що з кінця серпня 2024 року зафіксувала 79 випадків страти українських військовополонених у 24 окремих інцидентах.

17 лютого Лубінець повідомив, що російські загарбники, ймовірно, знову розстріляли беззбройних українських військовополонених.