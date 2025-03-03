Руководство Верховной Рады обратилось к Трампу, Конгрессу и народу США – заявление

Выразили благодарность, поддержали инициативы о начале переговоров и акцентировали на необходимости развивать стратегическое партнерство

Иллюстративное фото: Telegram Верховной Рады

Руководство Верховной Рады, депутатских фракций и групп обратилось к президенту США Дональду Трампу, Конгрессу Штатов и американскому народу. Парламент выразил благодарность и подчеркнул на необходимости дальнейшего развития стратегического партнерства между странами.

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"Вклад США как стратегического партнера Украины имел решающее значение среди международных союзников в поддержке нашей страны в самые тяжелые времена ее истории", – отмечают в тексте, опубликованном на сайте парламента.

От имени украинского народа Рада выразила "глубокую признательность" Трампу, Конгрессу и народу США за "твердую и последовательную поддержку" независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за оказание пакетов помощи, которые способствовали стабилизации ситуации на линии фронта.

Украина "глубоко уважает стремление великого американского народа к всеохватывающему восстановлению мирового лидерства США", но в то же время она считает, что такое лидерство "неразрывно связано с защитой идеалов свободы и демократии, соблюдением международных соглашений и надежностью в отношениях с союзниками и друзьями".

"Мы убеждены, что безопасность и стабильное развитие нашей страны обеспечивается непреклонной поддержкой США и отражает ценности, которые стали основой исторического успеха Америки, вдохновляя миллионы украинцев", – добавили в Раде.

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Парламент отметил, что сейчас такая поддержка "как никогда важна" для украинского народа и Сил безопасности и обороны, а также для обеспечения безопасности и стабильности на всем Европейском континенте.

В тексте отмечают, что украинский народ желает мира "больше, чем кто-либо еще в мире" и верит, что личная роль Трампа и его миротворческие усилия будут иметь решающее значение для быстрого прекращения боевых действий и достижения мира для Украины, Европы и всего мира.

Рада приветствует инициативы президента США о начале переговорного процесса, направленного на обеспечение мира.

Также парламент акцентировал на необходимости дальнейшего развития стратегического партнерства со Штатами, в частности в разведке критических полезных ископаемых.

"Верховная Рада подтверждает, что Украина должна оставаться независимым и суверенным государством, а украинский народ — свободным и непокоренным. Вместе мы сильнее!" – заключают в сообщении.