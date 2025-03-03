Керівництво Верховної Ради звернулося до Трампа, Конгресу та народу США – заява

Висловили вдячність, підтримали ініціативи щодо початку переговорів та наголосили на необхідності розвивати стратегічне партнерство

Ілюстративне фото: Telegram Верховної Ради

Керівництво Верховної Ради, депутатських фракцій та груп звернулося до президента США Дональда Трампа, Конгресу Штатів та американського народу. Парламент висловив вдячність та наголосив на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства між країнами.

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"Внесок США як стратегічного партнера України мав вирішальне значення серед міжнародних союзників у підтримці нашої країни в найважчі часи її історії", – зазначають у тексті, опублікованому на сайті парламенту.

Від імені українського народу Рада висловила "глибоку вдячність" Трампу, Конгресу та народу США за "тверду та послідовну підтримку" незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також за надання пакетів безпекової допомоги, які сприяли стабілізації ситуації на лінії фронту.

Україна "глибоко поважає прагнення великого американського народу до всеохопного відновлення світового лідерства США", але водночас вона вважає, що таке лідерство "нерозривно пов'язане із захистом ідеалів свободи та демократії, дотриманням міжнародних угод і надійністю у відносинах із союзниками та друзями".

"Ми переконані, що безпека та стабільний розвиток нашої країни забезпечується непохитною підтримкою США і відображає цінності, які стали основою історичного успіху Америки, надихаючи мільйони українців", – додали у Раді.

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Парламент зауважив, що зараз така підтримка "як ніколи важлива" для українського народу та Сил безпеки і оборони, а також задля забезпечення безпеки й стабільності на всьому Європейському континенті.

У тексті зазначають, що український народ бажає миру "більше, ніж будь-хто ще у світі" та вірить, що особиста роль Трампа і його миротворчі зусилля матимуть вирішальне значення для швидкого припинення бойових дій та досягнення миру для України, Європи та всього світу.

Рада вітає ініціативи президента США щодо початку переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру.

Також парламент акцентував на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі Штатами, зокрема у розвідці критичних корисних копалин.

"Верховна Рада підтверджує, що Україна має залишатися незалежною і суверенною державою, а український народ — вільним і нескореним. Разом ми сильніші!" – підсумовують у повідомленні.