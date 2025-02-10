С 2014 года на Чонгаре было 1500 мин, а нужно было 200 000 – Наев

Бывший командующий ООС отметил, что такие работы невозможно было провести без введения режима антитеррористической операции в двух южных областях

Сергей Наев (Фото: Facebook военного)

В 2014 году на мостах в Чонгаре установили чуть более 1500 мин, а для обороны нужно было около 200 000. Однако для их установки не было правовых оснований. Об этом сообщил бывший командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Украинской правде.

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"В 2014 году, когда произошла временная оккупация Крыма, на разные направления – в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую области и, в том числе, на Крымское направление – выдвинулись войска, так украинская армия принимала меры по отражению агрессии", – рассказал он.

По словам военного, на Крымском направлении несколько украинских бригад "нарыли немного окопов" и заминировали пять мостов, в том числе два на Арабатской стрелке, которые должны были подрываться способом накладного заряда.

На двух автомобильных и одном железнодорожном мостах в Чонгаре также была заложена взрывчатка. Речь идет о чуть более 1500 минах, хотя для того, чтобы быть готовыми для отпора, там должно было лежать около 200 000, отметил Наев.

Однако, добавил генерал, для установления такого количества мин не было правовых оснований. В дальнейшем бригады Крымского направления переместили на территорию Донецкой и Луганской областей, а на юге остались мелкие подразделения, отметил военный.

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Наев рассказал, что руководство ВСУ обращалось к власти, чтобы в Херсонской и Запорожье также ввели хотя бы режим антитеррористической операции, чтобы можно было разместить войска согласно правовому полю, однако получило отказ.

"Представьте, приходит военный командир к владельцу какого-то имущественного комплекса и говорит: "Можно на вашем имущественном комплексе разместить артиллерийскую батарею?". А владелец имущественного комплекса говорит: "На каких основаниях?". Не было этих решений хотя бы, чтобы разместить эти силы. Было отказано, сказано, что на территории Херсонской и Запорожской областей таких правовых режимов не будет", – объяснил он.

По мнению генерала, в вопросе "кто разминировал Чонгар" нет смысла: на самом перешейке стоял отдельный батальон из группировки войск "Юг", где находились военнослужащие, которые и должны были совершить подрыв мостов.

Наев утверждает: в ночь перед вторжением, когда доказывал командующим, что на следующий день возможно нападение РФ, он сказал командиру группировки, чтобы военные привели в готовность к подрыву мосты на Чонгаре.

"И когда произошло наступление, те солдаты должны были взорвать мосты. Но мы должны представить, что взрывали мосты не роботы – обычные люди, такие, как вы, такие, как я. И они это должны были делать, когда летели бомбы, ракеты", – отметил военный.