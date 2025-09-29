СБУ: Задержан корректировщик ударов РФ по военным заводам на западе Украины

Задержание (Фото: пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о задержании корректировщика российских ракетных и дроновых ударов по военным заводам на западе Украины.

По данным следователей, так называемым агентом ФСБ оказался местный разнорабочий. В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал "легкие заработки" в телеграм-каналах.

"Сначала он выспрашивал "нужную" информацию во время бытовых разговоров со знакомыми, затем проводил доразведку на местности, фотографируя потенциальные объекты, и обозначал их координаты на гугл-картах", – отметили в СБУ.

Правоохранители задержали мужчину "на горячем", когда тот пытался снять видео вблизи потенциальной "цели". Во время задержания у него изъяли смартфон с доказательствами работы на РФ.

Фигуранту объявили о подозрении в государственной измене и взяли под стражу без права внесения залога. Ему грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.