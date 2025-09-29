СБУ: Затримано коригувальника ударів РФ по військових заводах на заході України

Затримання (Фото: пресслужба СБУ)

Служба безпеки України повідомила про затримання коригувальника російських ракетних і дронових ударів по військових заводах на заході України.

За даними слідчих, так званим агентом ФСБ виявився місцевий різнороб. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

"Спочатку він випитував "потрібну" інформацію під час побутових розмов зі знайомими, потім проводив дорозвідку на місцевості, фотографуючи потенційні об’єкти, та позначав їхні координати на гугл-картах", – зазначили у СБУ.

Правоохоронці затримали чоловіка "на гарячому", коли той намагався відзняти відео поблизу потенційної "цілі". Під час затримання у нього вилучили смартфон з доказами роботи на РФ.

Фігуранту оголосили про підозру у державній зраді й узяли під варту без права внесення застави. Йому може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.