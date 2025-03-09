Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 9 марта
- "Трехкратное увеличение поставок ракет и систем ПВО". Украина заключила меморандум с производителем IRIS-T. Министр обороны Рустем Умеров сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence: она производит системы IRIS-T и является "важной частью противовоздушного щита Украины".
- Трамп о Зеленском: Не считаю его благодарным, забирал деньги у США, как конфету у ребенка. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского признательным за американскую помощь. В то же время президент Штатов назвал украинского лидера "умным и жестким парнем".
- Маск: Starlink никогда не выключит свои терминалы в Украине. Американский предприниматель и чиновник Илон Маск заявил, что Starlink никогда не выключит терминалы спутниковой связи в Украине. Миллиардер отметил, что его проект "не использовал бы это как разменную монету".
- Нордическо-Балтийские страны анонсировали новые инициативы для поддержки Украины. Министр обороны во время визита в Данию принял участие в заседании глав оборонных ведомств балтийских и скандинавских государств в формате Nordic Baltic 8. Страны-союзники объявили о новых пакетах и инициативах по поддержке Украины.
- Правительство разрешило передавать военные технологии разным компаниям. Это увеличит производство. Правительство одобрило решение, устанавливающее правила передачи документации на украинское оружие разным компаниям для увеличения ее производства, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.
- Франция передаст Украине оружие на 195 млн евро с процентов замороженных росактивов. Франция передаст Украине военную помощь на 195 млн евро с процентов замороженных российских активов, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню. Денежные средства будут использованы для поставки Украине 155-мм артиллерийских снарядов, а также авиационных бомб AASM, которые используются истребителями Mirage-2000.
Читайте также главные тексты дня:
Секретные ритуалы успеха: неожиданные привычки миллиардеров, президентов и признанных гениев
Кетодиета под микроскопом: кто на самом деле может есть жиры и худеть
Инопланетная красота красных скал и величественные арки: Национальный парк Арок в США