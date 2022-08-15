Суд в Нидерландах 17 ноября объявит решение по делу о сбитом Боинге MH17

Окружной суд Гааги объявит решение в деле о сбитом малазийском Боинге рейса MH17 17 ноября. Об этом суд сообщил в Twitter.

"Суд объявляет, что 17 ноября 2022 года выбран в качестве даты вынесения предварительного решения по уголовному делу MH17", – говорится в сообщении.

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В суде предполагают, что вынесение решения займет по меньшей мере полдня. Поэтому оно ожидается во второй половине дня, 17 ноября.

Слушания по делу MH17 завершились в начале июня. Тогда в суде объявили, что решение будет вынесено 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

22 декабря 2021 года сторона обвинения на суде по делу MH17 закончила представление доказательств и запросила для всех четверых обвиняемых в убийстве 298 пассажиров сбитого Boeing пожизненное заключение. В марте заслушали сторону обвинения.

14 марта 2022 года Австралия и Нидерланды инициировали судебный процесс в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против России за сбитый на Донбассе рейс MH17 Malaysia Airlines в 2014 году.

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Роман Брыль

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