Суд в Нидерландах 17 ноября объявит решение по делу о сбитом Боинге MH17
15.08.2022, 15:00
Процесс по делу о сбитом MH17 (Фото - скриншот с видеотрансляции) Фото: https://www.courtmh17.com/en/livestream/stream-with-english-interpreters.html
Окружной суд Гааги объявит решение в деле о сбитом малазийском Боинге рейса MH17 17 ноября. Об этом суд сообщил в Twitter.
"Суд объявляет, что 17 ноября 2022 года выбран в качестве даты вынесения предварительного решения по уголовному делу MH17", – говорится в сообщении.
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В суде предполагают, что вынесение решения займет по меньшей мере полдня. Поэтому оно ожидается во второй половине дня, 17 ноября.
Слушания по делу MH17 завершились в начале июня. Тогда в суде объявили, что решение будет вынесено 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной террористам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Заключения следствия: лайнер сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями". Идет судебный процесс. Нидерланды также подали иск на РФ в ЕСПЧ.
- 22 декабря 2021 года сторона обвинения на суде по делу MH17 закончила представление доказательств и запросила для всех четверых обвиняемых в убийстве 298 пассажиров сбитого Boeing пожизненное заключение. В марте заслушали сторону обвинения.
- 14 марта 2022 года Австралия и Нидерланды инициировали судебный процесс в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против России за сбитый на Донбассе рейс MH17 Malaysia Airlines в 2014 году.
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