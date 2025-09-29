ЦПД: В TikTok обнаружили сотни аккаунтов для пророссийского влияния на выборы в Чехии

Разоблачены российские аккаунты, которые распространяли выгодные РФ нарративы, чтобы повлиять на результаты грядущих парламентских выборов

Чехия (Фото: depositphotos)

В Чехии накануне парламентских выборов разоблачили почти 300 аккаунтов, которые распространяли российские нарративы с целью повлиять на ход голосования. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Львиная доля таких аккаунтов обнаружена в сети TikTok.

"Аккаунты взаимосвязаны, комментируют и репостят публикации друг друга, увеличивая таким образом охват. Координируются с помощью автоматизированных ботов и, вероятно, являются частью российской фабрики троллей", – отметили аналитики.

По данным ЦПД, Россия продолжает активно использовать фабрики троллей и другие системы информационного воздействия для продвижения пророссийских и евроскептических политических сил в восточноевропейских странах и с целью повлиять на результаты выборов.