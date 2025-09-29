ЦПД: В TikTok обнаружили сотни аккаунтов для пророссийского влияния на выборы в Чехии
В Чехии накануне парламентских выборов разоблачили почти 300 аккаунтов, которые распространяли российские нарративы с целью повлиять на ход голосования. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Львиная доля таких аккаунтов обнаружена в сети TikTok.
"Аккаунты взаимосвязаны, комментируют и репостят публикации друг друга, увеличивая таким образом охват. Координируются с помощью автоматизированных ботов и, вероятно, являются частью российской фабрики троллей", – отметили аналитики.
По данным ЦПД, Россия продолжает активно использовать фабрики троллей и другие системы информационного воздействия для продвижения пророссийских и евроскептических политических сил в восточноевропейских странах и с целью повлиять на результаты выборов.
- 22 сентября, по данным Bloomberg, Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове, чтобы сорвать курс страны на вступление в Европейский Союз.
- 29 сентября депутат Европарламента и глава его делегации по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан заявил, что победа на парламентских выборах правящей проевропейской партии "Действие и Солидарность" (PAS) – это урок для всей Европы относительно того, как можно победить российское вмешательство.
