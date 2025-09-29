ЦПД: У TikTok виявили сотні акаунтів для проросійського впливу на вибори у Чехії

Викрито російські акаунти, які поширювали вигідні РФ наративи, щоб вплинути на результати прийдешніх парламентських виборів

Чехія (Фото: depositphotos)

У Чехії напередодні парламентських виборів викрили майже 300 акаунтів, які поширювали російські наративи з ціллю вплинути на перебіг голосування. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Левову частку таких акаунтів виявлено в мережі TikTok.

"Акаунти є взаємопов’язаними, коментують та репостять публікації одне одного, збільшуючи в такий спосіб охоплення. Координуються за допомогою автоматизованих ботів і, ймовірно, є частиною російської фабрики тролів", – зазначили аналітики.

За даними ЦПД, Росія продовжує активно використовувати фабрики тролів та інші системи інформаційного впливу для просування проросійських та євроскептичних політичних сил у східноєвропейських країнах та з метою вплинути на результати виборів.