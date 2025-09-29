ЦПД: У TikTok виявили сотні акаунтів для проросійського впливу на вибори у Чехії
У Чехії напередодні парламентських виборів викрили майже 300 акаунтів, які поширювали російські наративи з ціллю вплинути на перебіг голосування. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.
Левову частку таких акаунтів виявлено в мережі TikTok.
"Акаунти є взаємопов’язаними, коментують та репостять публікації одне одного, збільшуючи в такий спосіб охоплення. Координуються за допомогою автоматизованих ботів і, ймовірно, є частиною російської фабрики тролів", – зазначили аналітики.
За даними ЦПД, Росія продовжує активно використовувати фабрики тролів та інші системи інформаційного впливу для просування проросійських та євроскептичних політичних сил у східноєвропейських країнах та з метою вплинути на результати виборів.
- 22 вересня, за даними Bloomberg, Росія розробила план втручання в парламентські вибори в Молдові, аби зірвати курс країни на вступ до Європейського Союзу.
- 29 вересня депутат Європарламенту та голова його делегації зі зв'язків з Молдовою Зигфрід Мурешан заявив, що перемога на парламентських виборах керівної проєвропейської партії "Дія та Солідарність" (PAS) – це урок для всієї Європи щодо того, як можна перемогти російське втручання.
Коментарі (0)