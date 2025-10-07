Украина получит от эстонской компании более 150 боевых роботов THeMIS

Беспилотные наземные аппараты THeMIS (Фото: Milrem Robotics)

Эстонская компания Milrem Robotics при финансировании Нидерландов передаст Украине более 150 боевых беспилотных платформ THeMIS. Часть аппаратов будут собирать в сотрудничестве с VDL Defentec. Об этом сообщила Milrem Robotics.

Впервые о передаче объявили в сентябре, впрочем, название страны-донора не разглашали. 6 октября на заводе VDL в Борне при участии министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса официально подписали соглашение.

По информации Milrem Robotics, компания проведет комплексное обучение для украинских операторов и вспомогательного персонала, чтобы обеспечить эффективное развертывание и обслуживание техники в полевых условиях.

"Для нас честь возглавить этот проект в партнерстве с Нидерландами и VDL. Платформа THeMIS уже продемонстрировала свою ценность в боевых условиях, и мы считаем, что этот вклад существенно укрепит обороноспособность Украины", – сказал генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вяарси.

Генеральный директор VDL Groep убежден, что эта инициатива подчеркивает мощь сотрудничества между партнерами в европейской оборонной промышленности и их способность масштабироваться в своем вкладе в международную безопасность.

Новые беспилотные платформы дополнят 15 машин THeMIS, которые ВСУ используют с 2022 года на поле боя.

СПРАВКА THeMIS – проверенная и высокоадаптивная беспилотная транспортная платформа, предназначенная для поддержки пехоты, логистики, разведки и боевой поддержки. Сейчас она является частью программ робототехники и находится на службе в 19 странах, что делает ее самым распространенным беспилотным транспортным средством в своем классе.