Украина получит от эстонской компании более 150 боевых роботов THeMIS
Эстонская компания Milrem Robotics при финансировании Нидерландов передаст Украине более 150 боевых беспилотных платформ THeMIS. Часть аппаратов будут собирать в сотрудничестве с VDL Defentec. Об этом сообщила Milrem Robotics.
Впервые о передаче объявили в сентябре, впрочем, название страны-донора не разглашали. 6 октября на заводе VDL в Борне при участии министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса официально подписали соглашение.
По информации Milrem Robotics, компания проведет комплексное обучение для украинских операторов и вспомогательного персонала, чтобы обеспечить эффективное развертывание и обслуживание техники в полевых условиях.
"Для нас честь возглавить этот проект в партнерстве с Нидерландами и VDL. Платформа THeMIS уже продемонстрировала свою ценность в боевых условиях, и мы считаем, что этот вклад существенно укрепит обороноспособность Украины", – сказал генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вяарси.
Генеральный директор VDL Groep убежден, что эта инициатива подчеркивает мощь сотрудничества между партнерами в европейской оборонной промышленности и их способность масштабироваться в своем вкладе в международную безопасность.
Новые беспилотные платформы дополнят 15 машин THeMIS, которые ВСУ используют с 2022 года на поле боя.
- 20 мая бойцы "Хартии" эвакуировали раненого военного благодаря наземному роботу. Раненого военного погрузили на наземный роботизированный комплекс и доставили в группу эвакуации, а затем к врачам.
