Україна отримає від естонської компанії понад 150 бойових роботів THeMIS

Безпілотні наземні апарати THeMIS (Фото: Milrem Robotics)

Естонська компанія Milrem Robotics за фінансування Нідерландів передасть Україні понад 150 бойових безпілотних платформ THeMIS. Частину апаратів збиратимуть у співпраці з VDL Defentec. Про це повідомила Milrem Robotics.

Вперше про передання оголосили у вересні, втім, назву країни-донора не розголошували. 6 жовтня на заводі VDL у Борні за участі міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса офіційно підписали угоду.

За інформацією Milrem Robotics, компанія проведе комплексне навчання для українських операторів та допоміжного персоналу, щоб забезпечити ефективне розгортання та обслуговування техніки в польових умовах.

"Для нас честь очолити цей проєкт у партнерстві з Нідерландами та VDL. Платформа THeMIS вже продемонструвала свою цінність у бойових умовах, і ми вважаємо, що цей внесок суттєво зміцнить обороноздатність України", – сказав генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Вяарсі.

Генеральний директор VDL Groep переконаний, що ця ініціатива підкреслює міць співпраці між партнерами в європейській оборонній промисловості та їхню здатність масштабуватися у своєму внеску в міжнародну безпеку.

Нові безпілотні платформи доповнять 15 машин THeMIS, які ЗСУ використовують з 2022 року на полі бою.

ДОВІДКА THeMIS – перевірена та високоадаптивна безпілотна транспортна платформа, призначена для підтримки піхоти, логістики, розвідки та бойової підтримки. Наразі вона є частиною програм робототехніки та перебуває на службі в 19 країнах, що робить її найпоширенішим безпілотним транспортним засобом у своєму класі.