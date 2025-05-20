Бійці "Хартії" евакуювали пораненого військового завдяки наземному роботу
13 бригада Національної гвардії України "Хартія" провела успішну операцію з евакуації пораненого на наземному роботизованому комплексі. Про це бригада повідомила на своїй сторінці в Telegram, опублікувавши відео.
Пораненого військового завантажили на наземний роботизований комплекс та успішно доставили до групи евакуації, звідки його доставили до лікарів.
Операція відбулася в смузі відповідальності "Хартії" на північ від Харкова. Загальна дистанція маршруту евакуації склала 12 кілометрів.
- У вересні 2023 року Сили оборони почали випробовувати на передовій безпілотний робот Ironclad, обладнаний тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля" М2.
- 9 січня 2024 року в межах кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля".