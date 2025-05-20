13 бригада Національної гвардії України "Хартія" провела успішну операцію з евакуації пораненого на наземному роботизованому комплексі. Про це бригада повідомила на своїй сторінці в Telegram, опублікувавши відео.

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Пораненого військового завантажили на наземний роботизований комплекс та успішно доставили до групи евакуації, звідки його доставили до лікарів.

Операція відбулася в смузі відповідальності "Хартії" на північ від Харкова. Загальна дистанція маршруту евакуації склала 12 кілометрів.