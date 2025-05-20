13 бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" провела успешную операцию по эвакуации раненого на наземном роботизированном комплексе. Об этом бригада сообщила на своей странице в Telegram , опубликовав видео.

Раненого военного поместили на наземный роботизированный комплекс и успешно доставили в группу эвакуации, откуда его доставили к врачам.

Операция прошла в полосе ответственности "Хартии" к северу от Харькова. Общая дистанция маршрута эвакуации составила 12 км.

  • В сентябре 2023 Силы обороны начали испытывать на передовой беспилотный робот Ironclad, оборудованный тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля" М2.
  • 9 января 2024 года в рамках кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 государство впервые законтрактовало роботизированные турели "ШаБля".
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