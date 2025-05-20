Бойцы "Хартии" эвакуировали раненого военного благодаря наземному роботу
13 бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" провела успешную операцию по эвакуации раненого на наземном роботизированном комплексе. Об этом бригада сообщила на своей странице в Telegram , опубликовав видео.
Раненого военного поместили на наземный роботизированный комплекс и успешно доставили в группу эвакуации, откуда его доставили к врачам.
Операция прошла в полосе ответственности "Хартии" к северу от Харькова. Общая дистанция маршрута эвакуации составила 12 км.
- В сентябре 2023 Силы обороны начали испытывать на передовой беспилотный робот Ironclad, оборудованный тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля" М2.
- 9 января 2024 года в рамках кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 государство впервые законтрактовало роботизированные турели "ШаБля".