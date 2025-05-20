13 бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" провела успешную операцию по эвакуации раненого на наземном роботизированном комплексе. Об этом бригада сообщила на своей странице в Telegram , опубликовав видео.

Раненого военного поместили на наземный роботизированный комплекс и успешно доставили в группу эвакуации, откуда его доставили к врачам.

Операция прошла в полосе ответственности "Хартии" к северу от Харькова. Общая дистанция маршрута эвакуации составила 12 км.