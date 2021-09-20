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Global Beer Responsible Day или Всемирный день ответственного потребления пива (GBRD) – это социальная кампания, основанная в 2015 году. Её цель – продвижение идеи ответственного потребления пива и решение проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем.

Шестой год подряд украинские пивоваренные компании AB InBev Efes Ukraine и Carlsberg Ukraine присоединяются к глобальной кампании с целью предупреждения безответственной продажи и потребления алкоголя несовершеннолетними. В 2021 году компании привлекли к акции лидеров мнений, звезд украинского шоубиза – Сергея Бабкина, Дмитрия Борисова, Александра Пикалова, – и их детей, чтобы обсудить, почему алкоголь до 18 лет – это не удачная идея, а безответственный риск.

Здоровое отношение к употреблению пива и других напитков, содержащих алкоголь, начинает формироваться в семье. Большое влияние имеет также круг общения подростка, друзья, приятели, старшие знакомые и родственники. Ребенок, который с раннего возраста получает честные ответы на деликатные вопросы, постепенно учится критически мыслить, соответственно, формируется как целостная личность с устойчивыми моральными принципами и предпочтениями. Социальная компания обращается не только к родителям, но и к кассирам, ведь именно от их активной позиции и личного примера зависит здоровье подрастающего поколения. Компании гиганты запустили акцию в супермаркетах "Коло", где четко объявляют о своем откровенном – "Скажи НІ!".

Carlsberg Ukraine и AB InBev Efes Ukraine поднимают актуальный вопрос в рамках GBRD 2021 – популяризировать ценность семейного общения, доверительных отношений с ребенком, на фоне которых у подростка формируется ответственность в отношении алкоголя. Именно поэтому Анатолий Анатолич обратился к лидерам мнений, звездам украинского шоубиза – музыканту Сергею Бабкину, ресторатору и предпринимателю Дмитрию Борисову, шоумену Александру Пикалову, – чтобы поговорить о детях, секретах, успехах и неудачах и особом вайбе, который способствует взаимопониманию.

ЗЕ ИНТЕРВЬЮЕР: "Попадал ли ты в ситуацию, когда твой сын подвергался воздействию компании сверстников, которые выпивают? Как в таком случае помочь быть собой и не зависеть от чужого мнения?"

Александр Пикалов: "В отношениях с моим сыном никогда не было подобных прецедентов, он должен четко понимать, что для него важно в данный момент — это стать профессиональным футболистом. Нужно ставить свои приоритеты на первое место, а все другие соблазны будут только мешать!"

ЗЕ ИНТЕРВЬЮЕР: "Ты ресторатор, в твои заведения приходят подростки, которым нет 18, твои сотрудники умеют им говорить нет?"

Дмитрий Борисов: "Это тонкий лед. Но в наших ресторанах мы пытаемся достаточно жестко контролировать этот вопрос, спрашивать паспорт, потому что есть четкие ограничения по закону, до 18 лет продажи алкогольных напитков запрещены. Нет паспорта — возьми лимонад!"

ЗЕ ИНТЕРВЬЮЕР: "Дурное влияние, как ему не поддаться?"

Сергей Бабкин: "Не слушать, что тебе говорят и иметь собственное мнение, уметь говорить НЕТ!"

Ответы на эти и другие вопросы, и собственный опыт общения гостей проекта со своими детьми на тему ответственного потребления алкоголя смотрите в интервью на YouTube-канале "ЗЕ ИНТЕРВЬЮЕР". Перейти к просмотру:

Global Beer Responsible Day – наиболее масштабная инициатива в истории пивоваренной отрасли, основанная пивоваренными компаниями мира. Carlsberg Ukraine и AB InBev Efes Ukraine поддерживают ее шестой год подряд и обращают внимание украинских продавцов те потребителей на то, насколько важно ответственное потребление пива и запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним в Украине.

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