Украинский штурман истребителя Су-27 погиб в бою

В бою с российскими оккупантами погиб старший штурман Евгений Иванов, который летал на тяжелом истребителе Су-27. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По их словам, военный погиб во время выполнения боевого задания на восточном направлении, в полдень в понедельник, 8 декабря.
Старший штурман Иванов служил в 39-й бригаде тактической авиации. Павший защитник имел звание подполковника.
"Обстоятельства выясняются. Выражаем искренние соболезнования родным и близким пилота", – написали в Воздушных силах.
Военные не приводят других подробностей.
- В конце августа, во время захода на посадку после боевого задания, погиб военный летчик майор Бондарь, который служил в бригаде "Призрак Киева".
- В сентябре, выполняя боевое задание на Запорожском направлении, погиб военный летчик майор Боровик.
