Украинский штурман истребителя Су-27 погиб в бою

Подполковник Иванов из 39 бригады тактической авиации погиб во время выполнения боевого задания на востоке

Су-27 (Иллюстративное фото: EPA)

В бою с российскими оккупантами погиб старший штурман Евгений Иванов, который летал на тяжелом истребителе Су-27. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По их словам, военный погиб во время выполнения боевого задания на восточном направлении, в полдень в понедельник, 8 декабря.

Старший штурман Иванов служил в 39-й бригаде тактической авиации. Павший защитник имел звание подполковника.

"Обстоятельства выясняются. Выражаем искренние соболезнования родным и близким пилота", – написали в Воздушных силах.

Военные не приводят других подробностей.