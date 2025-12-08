Український штурман винищувача Су-27 загинув у бою

Підполковник Іванов з 39 бригади тактичної авіації загинув під час виконання бойового завдання на сході

Су-27 (Ілюстративне фото: EPA)

У бою з російськими окупантами загинув старший штурман Євгеній Іванов, який літав на важкому винищувачі Су-27. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За їх словами, військовий загинув під час виконання бойового завдання на східному напрямку, опівдні у понеділок, 8 грудня.

Старший штурман Іванов служив у 39-ї бригаді тактичної авіації. Полеглий захисник мав звання підполковника.

"Обставини зʼясовуються. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота", – написали у Повітряних силах.

Військові не наводять інших подробиць.