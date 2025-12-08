Український штурман винищувача Су-27 загинув у бою
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
У бою з російськими окупантами загинув старший штурман Євгеній Іванов, який літав на важкому винищувачі Су-27. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За їх словами, військовий загинув під час виконання бойового завдання на східному напрямку, опівдні у понеділок, 8 грудня.
Старший штурман Іванов служив у 39-ї бригаді тактичної авіації. Полеглий захисник мав звання підполковника.
"Обставини зʼясовуються. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота", – написали у Повітряних силах.
Військові не наводять інших подробиць.
- Наприкінці серпня, під час заходу на посадку після бойового завдання, загинув військовий льотчик майор Бондарь, який служив у бригаді "Привид Києва".
- У вересні, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку, загинув військовий льотчик майор Боровик.
Коментарі (0)