Український льотчик загинув у Запорізькій області під час бойового завдання
11 вересня загинув український військовий льотчик майор Олександр Боровик, повідомили у 39 бригаді тактичної авіації.
Трагедія сталася на Запорізькому напрямку близько 13:30 під час того, як захисник виконував бойове завдання на винищувачі Су-27, розповіли військові.
Наразі з'ясовуються причини й обставини інциденту.
Загиблому було 30 років.
- Наприкінці серпня, під час заходу на посадку після бойового завдання, загинув військовий льотчик майор Бондарь, який служив у бригаді "Привид Києва".
