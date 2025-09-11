Український льотчик загинув у Запорізькій області під час бойового завдання

Су-27 (Ілюстративне фото: командування Повітряних сил ЗСУ)

11 вересня загинув український військовий льотчик майор Олександр Боровик, повідомили у 39 бригаді тактичної авіації.

Трагедія сталася на Запорізькому напрямку близько 13:30 під час того, як захисник виконував бойове завдання на винищувачі Су-27, розповіли військові.

Наразі з'ясовуються причини й обставини інциденту.

Загиблому було 30 років.

Олександр Боровик (Фото: Facebook 39 бригади тактичної авіації)