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В Бородянке для спасателей установят 18 модульных домов

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 08:15
В Бородянке для спасателей установят 18 модульных домов - Фото
Упакованные модульные дома, фото - Алексей Кулеба

В Бородянке Киевской области для спасателей установят 18 модульных домов. Об этом сообщил глава Гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба.

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Как пишет Кулеба, дома обеспечат временное проживание специалистов, которые проводят поисковые работы и разбирают завалы в разрушенных населенных пунктах.

"Конструкции монтируются в считанные минуты и имеют все необходимые элементы для поселения в кратчайшие сроки", – уточняет он.

Модульные дома уже были переданы Закарпатской ОГА и в ближайшие дни будут установлены в Бородянке, чья инфраструктура больше всего пострадала от рук захватчиков.

Валерия Давыдова
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