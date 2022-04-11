В Бородянке для спасателей установят 18 модульных домов
11.04.2022, 08:15
Упакованные модульные дома, фото - Алексей Кулеба
В Бородянке Киевской области для спасателей установят 18 модульных домов. Об этом сообщил глава Гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба.
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Как пишет Кулеба, дома обеспечат временное проживание специалистов, которые проводят поисковые работы и разбирают завалы в разрушенных населенных пунктах.
"Конструкции монтируются в считанные минуты и имеют все необходимые элементы для поселения в кратчайшие сроки", – уточняет он.
Модульные дома уже были переданы Закарпатской ОГА и в ближайшие дни будут установлены в Бородянке, чья инфраструктура больше всего пострадала от рук захватчиков.
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