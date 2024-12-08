В понедельник, 9 декабря, ограничения электричества будут действовать 11 часов – Укрэнерго

Анонсируется, что для бытовых потребителей будет действовать одна очередь отключений

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В понедельник, 9 декабря, ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение 11 часов, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Анонсируется, что для бытовых потребителей будет действовать одна очередь отключений с 08:00 до 19:00.

Для промышленности запланированы графики ограничения мощности с 07:00 до 20:00.

Укрэнерго отметило, что в течение суток может измениться время применения и объем ограничений. Компания призвала людей не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.

"Благодаря масштабным восстановительным работам – энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – отметили в сообщении.

СПРАВКА Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть таких очередей. Укрэнерго объясняло : условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов. Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.

По данным Воздушных сил, 28 ноября россияне запустили по Украине более 90 ракет и около 100 дронов-"шахедов". Большинство удалось сбить, но также зафиксировано 12 попаданий, в основном по объектам топливно-энергетического сектора.

5 декабря в Укрэнерго заявили: пока не собираются строить подземные подстанции, потому что считают такое решение проблематичным.