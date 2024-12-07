В воскресенье, 8 декабря, ограничения электричества будут действовать всего четыре часа

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В воскресенье, 8 декабря, ограничения потребления электроэнергии будут действовать всего четыре часа, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Для бытовых потребителей запланирована одна очередь отключений — с 14:00 до 18:00.

В то же время для промышленности и бизнеса анонсировано применение графиков ограничения мощности в течение 10 часов — с 09:00 до 19:00.

Компания отметила, что время применения и объемы ограничений могут измениться в течение суток.

Благодаря масштабным восстановительным работам специалисты постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной российской атаки 28 ноября, отметило Укрэнерго.

В то же время ремонтные работы продолжаются.

Компания призвала экономно потреблять электроэнергию, когда та появляется по графику.

СПРАВКА Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть таких очередей. Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, две – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов. Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.

По данным Воздушных сил, 28 ноября россияне запустили по Украине более 90 ракет и около 100 дронов-"шахедов". Большинство удалось сбить, но также зафиксировано 12 попаданий, в основном по объектам топливно-энергетического сектора.

5 декабря в Укрэнерго заявили: пока не собираются строить подземные подстанции, потому что считают такое решение проблематичным.