У неділю, 8 грудня, обмеження електрики діятимуть лише чотири години – графік Укренерго

У неділю, 8 грудня, обмеження споживання електроенергії діятимуть лише чотири години, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Для побутових споживачів запланована одна черга відключень — з 14:00 до 18:00.

Водночас для промисловості та бізнесу анонсовано застосування графіків обмеження потужності впродовж 10 годин — з 09:00 до 19:00.

Компанія зазначила, що час застосування та обсяги обмежень можуть змінитися впродовж доби.

Завдяки масштабним відновлювальним роботам фахівці поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої російської атаки 28 листопада, зауважило Укренерго.

Водночас ремонтні роботи тривають.

Компанія закликала ощадливо споживати електроенергію, коли та з'являється за графіком.

ДОВІДКА

Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг.

Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.

Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.