У неділю, 8 грудня, обмеження електрики діятимуть лише чотири години – графік Укренерго
У неділю, 8 грудня, обмеження споживання електроенергії діятимуть лише чотири години, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
Для побутових споживачів запланована одна черга відключень — з 14:00 до 18:00.
Водночас для промисловості та бізнесу анонсовано застосування графіків обмеження потужності впродовж 10 годин — з 09:00 до 19:00.
Компанія зазначила, що час застосування та обсяги обмежень можуть змінитися впродовж доби.
Завдяки масштабним відновлювальним роботам фахівці поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої російської атаки 28 листопада, зауважило Укренерго.
Водночас ремонтні роботи тривають.
Компанія закликала ощадливо споживати електроенергію, коли та з'являється за графіком.
Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг.
Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.
Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.
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